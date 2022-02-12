12.02.2022 (11:15)

В преддверии Дня защитника Отечества в Черноморском высшем военно-морском училище им. П.С. Нахимова пройдет День открытых дверей

В Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ) завершается подготовка к проведению Дня открытых дверей, в ходе которого, курсанты станут экскурсоводами при посещении гостями специализированных классов, выставок и памятных мест училища.

В рамках мероприятия накануне Дня защитника Отечества курсанты расскажут о достижениях своего учебного заведения, покажут лаборатории и классы по морской, медицинской и автомобильной подготовке, а также жилые помещения и спортивные сооружения.

В ходе мероприятия с курсантами будут проведены показные занятия по рукопашному бою, по действиям артиллерийских расчётов при подготовке орудия к стрельбе, по высадке десанта на необорудованное побережье, а также по борьбе за живучесть на специальном тренажере.

На плацу ЧВВМУ будут развернуты выставочные площадки с демонстрацией лёгкого артиллерийского вооружения и автотехники Черноморского флота, стрелкового вооружения, образцами различной экипировки военнослужащих ВС РФ, водолазного снаряжения ЧВВМУ, а также бронеавтомобильной техники Черноморского флота.

День открытых дверей пройдет 20 февраля на исторической территории училища в рамках Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!».

Предстоящие мероприятия будут организованы с учетом противоэпидемических мер, действующих в регионе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице