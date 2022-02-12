12.02.2022 (11:00)

В период стоянки в Севастополе для экипажей кораблей Северного и Балтийского флотов организована культурная программа

Для экипажей кораблей Северного (СФ) и Балтийского флотов (БФ), прибывших в Севастополь после межфлотского перехода командованием Черноморского флота (ЧФ) в течение трёх дней организовано посещение исторических мест и музеев города.

В период стоянки в главной базе Черноморского флота моряки из состава экипажей больших десантных кораблей посетят Музей Черноморского флота, музейные комплексы на Константиновской и Михайловской батареях.

Доставка военнослужащих к местам экскурсий в Севастопольской бухте осуществляется по графику на плавсредствах ЧФ.

В воскресенье в рамках культурной программы для участников межфлотского учения североморцы, балтийцы и черноморцы встретятся в Севастопольском доме офицеров, где перед ними с большим концертом выступят артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

В ближайшее время отряду больших десантных кораблей ВМФ России предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки Военно-Морского Флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице