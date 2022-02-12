12.02.2022 (10:45)

В Нижегородской области военнослужащие танковой армии ЗВО провели специальную обработку более 20 общеобразовательных учреждений в текущем году

В Нижегородской области военнослужащие отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку более 20 общеобразовательных школ и детских садов в текущем году.

Решением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева специальная обработка объектов гражданской инфраструктуры и совместного использования проводится на регулярной основе во всех регионах дислокации частей и соединений ЗВО.

К специальной обработке из состава подразделений РХБ защиты привлечены расчеты, оснащенные комплексами аэрозольной дезинфекции КДА-1 и ранцевыми распылителями. Военнослужащие применяя специальные комплекты ДКВ-1К, с помощью автономных приборов специальной обработки (АПСО) провели дезинфекцию входных групп, коридоров, спортивных и актовых залов, а также гардеробных и других помещений образовательных учреждений.

Всего в дезинфекции приняло участие порядка 100 военнослужащих отдельного полка РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО. Многие военнослужащие, задействованные в обработке школ, ранее принимали участие в мероприятиях дезинфекции социальных учреждений за пределами нашей страны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице