12.02.2022 (10:15)
В Подмосковье военная полиция Западного военного округа на полигоне «Алабино» провела тактико-специальное учение по действиям при окружении условного противника
В Подмосковье военная полиция Западного военного округа (ЗВО) на полигоне «Алабино» провела тактико-специальное учение по действиям при окружении условного противника.
Военные полицейские отработали порядок действий при окружении подразделений условного противника, а также нападении на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты.
В ходе учения отрабатывались задачи по отражению атаки, вызову помощи, действиям в критических ситуациях. Военнослужащие также учились проводить патрулирование в местах работы диверсионных групп противника, сопровождать военную технику, взаимодействовать с местными органами управления, получать разведывательную информацию.
В практических действиях на полигоне приняли участие свыше 100 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники гарнизонной военной полиции ЗВО.