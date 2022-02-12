12.02.2022 (10:15)

В Подмосковье военная полиция Западного военного округа на полигоне «Алабино» провела тактико-специальное учение по действиям при окружении условного противника

В Подмосковье военная полиция Западного военного округа (ЗВО) на полигоне «Алабино» провела тактико-специальное учение по действиям при окружении условного противника.

Военные полицейские отработали порядок действий при окружении подразделений условного противника, а также нападении на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты.

В ходе учения отрабатывались задачи по отражению атаки, вызову помощи, действиям в критических ситуациях. Военнослужащие также учились проводить патрулирование в местах работы диверсионных групп противника, сопровождать военную технику, взаимодействовать с местными органами управления, получать разведывательную информацию.

В практических действиях на полигоне приняли участие свыше 100 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники гарнизонной военной полиции ЗВО.

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