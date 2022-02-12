12.02.2022 (09:30)

На полигонах ЮВО завершился трехдневный сбор с подразделениями БАРС

На общевойсковых полигонах Южного военного округа (ЮВО) в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму и Северной Осетии завершился трехдневный сбор с резервистами боевого армейского резерва страны (БАРС).

Участники сборов прошли курс интенсивной боевой подготовки, выполнили учебные стрельбы из штатного стрелкового вооружения и вооружения боевой техники, изучили устройство и боевые возможности артиллерийских орудий танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Также участники изучили на практике организацию обеспечения охраны и обороны стратегически важных объектов.

Для проживания резервистов в полевых условиях развернуты автономные палаточные лагеря АПЛ-500 с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом.

В настоящее время военными комиссариатами продолжается работа по отбору граждан в БАРС. Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет или до достижения предельного возраста военнослужащего. Желающим принять участие в проекте резервистам достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование.

Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. За 30 суток пребывания на военных сборах офицеры получат от 30 до 75 тыс. рублей, военнослужащие, стоящие на рядовых должностях – до 25 тыс. рублей.

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