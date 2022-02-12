12.02.2022 (09:45)
Военнослужащие ЮВО в Армении ежедневно смотрят онлайн-трасляцию зимних Олимпийских игр в Пекине
Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении ежедневно следят за выступлениями российской сборной на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Имеется возможность посмотреть трансляцию игр в культурно-досуговом центре, а также в специализированных помещениях для проведения досуга. В большом зале центра организовано проведение трансляций не только для военнослужащих, но и для членов их семей и сотрудников гражданского персонала. Особенной популярностью среди военнослужащих пользуются выступления хоккейной сборной, спортсменов из команды по фигурном катанию и лыжному спорту.
Совместный просмотр Олимпийских игр способствует сплочению коллектива и укреплению товарищеского духа.
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