12.02.2022 (09:15)
Более 50 волгоградских школьников вступили в ряды «Юнармии» в онлайн-формате
Более 50 волгоградских школьников вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой праздничная церемония состоялась в онлайн-формате.
На видеоконференции ребята в индивидуальном порядке принесли клятву на верность Родине и юнармейскому братству, пообещав всегда быть защитниками слабых, бороться за правду и справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, чтить память героев-защитников Родины и готовить себя к служению на благо отечества.
Символы отрядов – знаки, головные уборы и форменная одежда будут переданы воспитанникам при первом сборе в торжественной обстановке.
Присягу у новобранцев приняла начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» гвардии старший прапорщик Ирина Яровая.
Патриотический настрой торжественной церемонии поддержал почетный гость – член наблюдательного совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» генерал-майор Александр Кулик.