12.02.2022 (09:15)

Более 50 волгоградских школьников вступили в ряды «Юнармии» в онлайн-формате

Более 50 волгоградских школьников вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой праздничная церемония состоялась в онлайн-формате.

На видеоконференции ребята в индивидуальном порядке принесли клятву на верность Родине и юнармейскому братству, пообещав всегда быть защитниками слабых, бороться за правду и справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, чтить память героев-защитников Родины и готовить себя к служению на благо отечества.

Символы отрядов – знаки, головные уборы и форменная одежда будут переданы воспитанникам при первом сборе в торжественной обстановке.

Присягу у новобранцев приняла начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» гвардии старший прапорщик Ирина Яровая.

Патриотический настрой торжественной церемонии поддержал почетный гость – член наблюдательного совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» генерал-майор Александр Кулик.

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