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12.02.2022 (09:00)

Военнослужащие медицинского отряда специального назначения ВВО в рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» отработали задачи по оказанию помощи условно раненым военнослужащим в полевых условиях

Военные медики на полигоне Осиповичский (Республики Беларусь) для приёма «пострадавших» экстренно развернули лабораторно-диагностические, операционные, перевязочные и реанимационные модули на базе быстровозводимых пневмокаркасных сооружений, а также подвижный комплекс врачебной помощи.

Особое внимание в ходе учения военные медики уделили отработке приемов эвакуации условно раненых из боевых машин, а также организации их транспортировки в медицинские учреждения, в том числе и с применением вертолетов армейской авиации, оборудованных медицинскими модулями.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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В ходе учения в Республике Беларусь военнослужащие медицинского отряда ВВО отработали эвакуацию раненых

Метки:
Учения
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