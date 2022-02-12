12.02.2022 (09:00)

Военнослужащие медицинского отряда специального назначения ВВО в рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» отработали задачи по оказанию помощи условно раненым военнослужащим в полевых условиях

Военные медики на полигоне Осиповичский (Республики Беларусь) для приёма «пострадавших» экстренно развернули лабораторно-диагностические, операционные, перевязочные и реанимационные модули на базе быстровозводимых пневмокаркасных сооружений, а также подвижный комплекс врачебной помощи.

Особое внимание в ходе учения военные медики уделили отработке приемов эвакуации условно раненых из боевых машин, а также организации их транспортировки в медицинские учреждения, в том числе и с применением вертолетов армейской авиации, оборудованных медицинскими модулями.

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