12.02.2022 (08:30)

Горные подразделения ЮВО в Карачаево-Черкесии совершили марш-бросок на высоте более 1,5 тыс. м

Участники чемпионата Южного военного округа (ЮВО) по зимнему горному троеборью в Карачаево-Черкесии совершили марш-бросок на высоте более 1,5 тыс. м в ходе «Гонки ночных дозоров» и «Эстафеты дозоров» третьего, заключительного этапа соревнований.

Высокогорные подразделения совершили 10-километровый марш-бросок на лыжах по горной пересеченной местности с выполнением упражнений на различных участках местности: подъем «лесенкой» и «елочкой» на крутом склоне не более 40 градусов, преодоление контрольных пунктов, «искусственных неровностей». Также ночью военнослужащие отработали поиск пострадавшего в лавине, переброску ящика с боеприпасами, подъем и закрепление веревок и передвижение на лыжах в связках.

Зимнее горное троеборье – командный вид соревнований, проходящий в три этапа: «гонка дозоров», лыжная гонка по пересеченной местности без препятствий, а также с преодолением препятствий. Главной особенностью чемпионата является военно-прикладная направленность.

В состязаниях принимают участие 13 команд военнослужащих специального назначения и разведывательных подразделений ЮВО из Ставропольского края, Кубани, республик Северного Кавказа, Крыма, Ростовской области, а также военной базы в Армении. Каждая команда состоит из трёх военнослужащих, все участники прошли специальную горную и горнолыжную подготовку.

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