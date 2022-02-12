12.02.2022 (08:45)

1,5 тыс. военнослужащих ЮВО в составе подразделений приступили к тактическому учению в горах Абхазии

На полигон Цабал в горном районе республики Абхазия прибыли батальонные тактические группы военной базы Южного военного округа (ЮВО) для участия в плановом учении с боевой стрельбой.

В ходе марша в составе механизированной колонны мотострелковые подразделения ЮВО отразили атаки диверсионных групп условного противника.

На тактическом поле полигона командиры батальонов организовали управление боем подчиненными и приданными подразделениями. На этапе боевой стрельбы мотострелки поразили мишени, используя вооружение бронетранспортеров БТР-82А и штатное стрелковое оружие, включая гранатометы РПГ-7Д и АГС-17.

Основной целью двустороннего батальонного тактического учения является проверка готовности мотострелковых подразделений ЮВО к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением современного боевого опыта.

Всего в учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация», беспилотные летательные аппараты.

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