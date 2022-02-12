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12.02.2022 (08:15)

Пункт отбора на военную службу по контракту провёл встречу с курсантами военно-учебного центра на Камчатке

Инструкторы пункта отбора на военную службу по контракту в Камчатском крае провели встречу с курсантами военного учебного центра при Камчатском государственном техническом университете.

Сотрудники камчатского пункта отбора рассказали о критериях отбора для прохождения службы по контракту, социальных гарантиях, уровне денежного довольствия и многочисленных других льготах для контрактников. Они объяснили, что служить будущие контрактники будут на Камчатке - в Войсках и силах на Северо-востоке России, Подводных силах Тихоокеанского флота, Военно-космических войсках, Ракетных войсках стратегического назначения и частях центрального подчинения.

В учебном заведении при КГТУ в городе Петропавловске-Камчатском ведётся подготовка студентов по военно-учётным специальностям «командир отделения» и «радиотелеграфист» и это наиболее грамотные специалисты технических факультетов, в которых заинтересованы Вооруженные силы России.

Инструкторы пункта отбора проводят встречи со студентами с целью привлечения специалистов с высшим образованием к службе в рядах ВС РФ, в 2021 году призвано свыше 50 контрактников с высшим образованием.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Учебный центр
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