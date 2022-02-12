12.02.2022 (07:45)

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в Приамурье отрабатывают навыки экстремального вождения на технике в рамках конкурса «Военное ралли»

На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области, военные водители приступили к отработке нормативов по вождению автомобильной техники в экстремальных условиях. Занятия проходят в рамках проведения первого этапа конкурса «Военное ралли».

Водители на специальных трассах отрабатывают навыки преодоления различных препятствий на автомобилях КамАЗ, Урал, УАЗ, стоящих на вооружении в воинских частях и соединениях объединения.

Военнослужащие выполняют контрольные упражнения по вождению по ограниченным проездам, преодолению препятствий и заграждений, буксированию полуприцепов по ограниченным проездам.

Накануне, с военнослужащими-участниками были проведены занятия по изучению технических характеристик техники и требований безопасности при ее эксплуатации.

Всего в практических занятиях по вождению принимают участие около 400 военнослужащих, задействовано порядка сотни единиц техники.

Справочно:

В конкурсе «Военное ралли» принимает участие только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение — это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать возможности отечественной военной автомобильной техники и мастерство водителей.

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