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12.02.2022 (07:30)

В соединениях и воинских частях ВВО завершились учебно-методические сборы с командирами взводов

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской области, Приморье, Хабаровском крае, Сахалине и Курилах, завершились учебно-методические сборы с командирами взводов.

В мероприятиях боевой подготовки участвовали младшие офицеры мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также специалисты инженерных, радиотехнических, тыловых подразделений.

За несколько дней младший офицерский состав сдал зачеты по основным предметам боевой подготовки, в частности, стрельбе, вождению боевой техники, тактике, физической, общественно-государственной и специальной подготовке.

Также офицеры ознакомились с нововведениями в программе боевой подготовки, которые они применят при обучении подчиненных.

Помимо этого, с командирами взводов был проведен ряд показных практических занятий по огневой подготовке с выполнением упражнений учебных стрельб из различного стрелкового оружия и вооружения БТР, БМП и танков Т-72Б3, а также по вождению боевых машин.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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