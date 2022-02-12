12.02.2022 (07:30)

В соединениях и воинских частях ВВО завершились учебно-методические сборы с командирами взводов

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской области, Приморье, Хабаровском крае, Сахалине и Курилах, завершились учебно-методические сборы с командирами взводов.

В мероприятиях боевой подготовки участвовали младшие офицеры мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также специалисты инженерных, радиотехнических, тыловых подразделений.

За несколько дней младший офицерский состав сдал зачеты по основным предметам боевой подготовки, в частности, стрельбе, вождению боевой техники, тактике, физической, общественно-государственной и специальной подготовке.

Также офицеры ознакомились с нововведениями в программе боевой подготовки, которые они применят при обучении подчиненных.

Помимо этого, с командирами взводов был проведен ряд показных практических занятий по огневой подготовке с выполнением упражнений учебных стрельб из различного стрелкового оружия и вооружения БТР, БМП и танков Т-72Б3, а также по вождению боевых машин.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице