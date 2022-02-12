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12.02.2022 (08:00)

В военной школе поваров ВВО в Забайкалье началась подготовка младших специалистов

В военной школе поваров Восточного военного округа (ВВО) свыше 450 курсантов проходят обучение по военно-учетной специальности «повар-пекарь». За 3,5 месяца курсанты должны освоить азы кулинарного искусства и научиться пользоваться полевым кухонным оборудованием, применяемым в Вооруженных Силах РФ.

Будущие военные повара должны научиться готовить более сотни различных блюд, используя ассортимент армейского продуктового набора, а также овладеть навыками выпечки хлеба в полевых условиях.

Несмотря на повсеместное распространение аутсорсинга в Вооруженных Силах Российской Федерации, специальность военного повара по-прежнему остается востребованной.

Важнейшим требованием к военным поварам является их умение работать с техническими устройствами, агрегатами и полевыми кухнями различных модификаций в полевых условиях, а также при проведении учений и перемещении войск.

После сдачи экзаменов и присвоения соответствующей квалификации военнослужащие продолжат дальнейшую службу не только в соединениях и воинских частях ВВО, но и других военных округов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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