11.02.2022 (20:45)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки

11 февраля 2022 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности.

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