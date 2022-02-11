11.02.2022 (20:45)
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки
11 февраля 2022 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности.
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Переговоры начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел брифинг для военных атташе иностранных государств
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