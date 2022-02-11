Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.02.2022 (20:45)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки

11 февраля 2022 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей к участию в совместном российско-белорусском учении «Союзная решимость–2022»
Военно-научному комитету ВС РФ исполняется 210 лет
Переговоры начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел брифинг для военных атташе иностранных государств

Метки:
Начальник Генерального штаба
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false