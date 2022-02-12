12.02.2022 (07:15)

Первый поток курса интенсивной подготовки контрактников ВВО завершился на полигоне под Хабаровском

Военнослужащие контрактной службы Восточного военного округа (ВВО) завершили программу интенсивной, общевойсковой подготовки на базе окружного учебного центра под Хабаровском, в рамках первого потока обучения.

Военнослужащие изучили особенности тактической, огневой, военно-медицинской, инженерной и физической подготовки, радиационной, химической и биологической защиты. На практические занятия отводилось более двухсот часов, после чего контрактники сдали контрольно-комплексные зачеты.

В рамках полевого выхода обучаемые прошли «обкатку» БМП, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат, огненно-штурмовую полосу, научились приготовлению пищи в условиях низких температур, организации охраны и обороны полевого лагеря, оказанию первой медицинской помощи с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

Итоговым экзаменом курса стал многокилометровый марш-бросок по пересеченной местности с выполнением контрольных стрельб из стрелкового оружия.

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