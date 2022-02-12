Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.02.2022 (07:00)

Торжественная церемония возвращения исторического Боевого знамени прошла в ДВОКУ

В Благовещенске прошла торжественная церемония возвращения исторического Боевого знамени Владивостоксого пехотного училища Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу (ДВОКУ). Мероприятие прошло в 82-ю годовщину со дня образования высшего учебного заведения.

Помимо руководящего состава и курсантов, в мероприятии участвовали ветераны училища и представители администрации региона. Началась церемония с торжественной встречи знамен на плацу ВУЗа.

«Считаю, что историческая справедливость восторжествовала.   Возвращение в стены нашего училища всех исторических знамен – это дань славным традициям «ДВОКОВЦЕВ» разных поколений, для которых «Долг», «Честь» и «Отечество» стали не просто громкими словами, а жизненным ориентиром в офицерской биографии» - с поздравительной речью обратился к участникам церемонии начальник ДВОКУ генерал-майор Александр Игнатенко.

Личному составу, внесшему особый вклад в развитие училища, были вручены награды, грамоты и благодарности.

Справочно:

11 февраля 1940 года нарком обороны СССР маршал Климент Ворошилов издает приказ об открытии двух новых пехотных училищ – Владивостокского №1 и Владивостокского № 2. С началом Великой Отечественной войны училище перешло на ускоренные формы обучения. Первый выпуск был произведен  за неделю до начала Великой Отечественной войны – 16 июня 1941 года.

По данным, полученным в Центральном архиве министерства обороны (ЦАМО), только в сражениях на Московском направлении в 1941-1942 гг. воевали почти две тысячи младших командиров, вышедших из стен пехотного училища № 1. В целом же за все годы войны училище обеспечило выпуск для фронта свыше шести тысяч офицеров. Владивостокские командиры - пехотинцы и руководимые ими подразделения воевали геройски, демонстрируя храбрость и отвагу. Каждый третий награжден орденами и медалями, а 31 выпускник удостоены звания Героя Советского Союза.

В сентябре 1949 года училище №1 было передислоцировано из Владивостока в столицу Амурской области и получило новое название – Благовещенское пехотное училище. Впоследствии статус училища повысился, оно стало именоваться Дальневосточным высшим общевойсковым командным училищем. До конца 70-х годов знаменем ДВОКУ оставалось знамя Владивостокского пехотного училища №1.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На базе Рязанского гвардейского училища ВДВ проходят сборы со студентами московских ВУЗов «Зима в спецназе»
Воспитанники Нахимовского военно-морского училища стали призерами IV Всеармейского чемпионата среди довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации по шахматам
Морские пехотинцы Дальневосточного ВОКУ проходят курс обучения по легководолазной подготовке
В Рязани стартует чемпионат по зимнему офицерскому троеборью среди команд соединений и воинских частей ВДВ

Метки:
Знамена , Военное училище
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false