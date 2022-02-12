12.02.2022 (07:00)

Торжественная церемония возвращения исторического Боевого знамени прошла в ДВОКУ

В Благовещенске прошла торжественная церемония возвращения исторического Боевого знамени Владивостоксого пехотного училища Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу (ДВОКУ). Мероприятие прошло в 82-ю годовщину со дня образования высшего учебного заведения.

Помимо руководящего состава и курсантов, в мероприятии участвовали ветераны училища и представители администрации региона. Началась церемония с торжественной встречи знамен на плацу ВУЗа.

«Считаю, что историческая справедливость восторжествовала. Возвращение в стены нашего училища всех исторических знамен – это дань славным традициям «ДВОКОВЦЕВ» разных поколений, для которых «Долг», «Честь» и «Отечество» стали не просто громкими словами, а жизненным ориентиром в офицерской биографии» - с поздравительной речью обратился к участникам церемонии начальник ДВОКУ генерал-майор Александр Игнатенко.

Личному составу, внесшему особый вклад в развитие училища, были вручены награды, грамоты и благодарности.

Справочно:

11 февраля 1940 года нарком обороны СССР маршал Климент Ворошилов издает приказ об открытии двух новых пехотных училищ – Владивостокского №1 и Владивостокского № 2. С началом Великой Отечественной войны училище перешло на ускоренные формы обучения. Первый выпуск был произведен за неделю до начала Великой Отечественной войны – 16 июня 1941 года.

По данным, полученным в Центральном архиве министерства обороны (ЦАМО), только в сражениях на Московском направлении в 1941-1942 гг. воевали почти две тысячи младших командиров, вышедших из стен пехотного училища № 1. В целом же за все годы войны училище обеспечило выпуск для фронта свыше шести тысяч офицеров. Владивостокские командиры - пехотинцы и руководимые ими подразделения воевали геройски, демонстрируя храбрость и отвагу. Каждый третий награжден орденами и медалями, а 31 выпускник удостоены звания Героя Советского Союза.

В сентябре 1949 года училище №1 было передислоцировано из Владивостока в столицу Амурской области и получило новое название – Благовещенское пехотное училище. Впоследствии статус училища повысился, оно стало именоваться Дальневосточным высшим общевойсковым командным училищем. До конца 70-х годов знаменем ДВОКУ оставалось знамя Владивостокского пехотного училища №1.

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