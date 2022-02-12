12.02.2022 (05:00)

Противолодочные самолёты Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота провели постановку минных заграждений в ходе учения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Противолодочные самолёты Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота провели постановку минных заграждений в ходе учения

Противолодочные самолёты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели постановку минных заграждений в ходе учения в Авачинском заливе.

Рано утром лётчики вылетели на поиск подводных лодок условного противника с аэродромов базирования, провели морскую разведку и осуществили поиск подводных целей с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска.

В заданном районе противолодочные самолёты осуществили постановку с воздуха минных заграждений на маршрутах возможного развертывания кораблей и действия подводных лодок условного противника.

Для отработки совместного поиска «вражеской» субмарины были задействованы 3 противолодочных самолёта Ил-38 и один Ил-38Н. Роль субмарин условного противника выполняли подводные лодки Тихоокеанского флота.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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