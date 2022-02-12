12.02.2022 (05:15)
Артиллеристы Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь нанесли огневые удары по району, занятому условным незаконным вооруженным формированием
В рамках учения «Союзная решимость – 2022» на полигоне Осиповичский артиллеристы Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь действуя в составе сводных дивизионов нанесли огневые удары по району, занятому условным незаконным вооруженным формированием.
В ходе розыгрыша тактического эпизода расчеты реактивных систем залпового огня совершили марш в назначенные районы, в кротчайшие сроки заняли неподготовленные огневые позиции и выполнили залп по району сосредоточения незаконного вооруженного формирования.
Также артиллеристы отработали задачи по смене огневых позиций.
Разведка целей, визуальное наблюдение и управление огнем РСЗО осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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