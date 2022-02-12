12.02.2022 (05:15)

Артиллеристы Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь нанесли огневые удары по району, занятому условным незаконным вооруженным формированием



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь нанесли огневые удары по району, занятому условным незаконным вооруженным формированием

В рамках учения «Союзная решимость – 2022» на полигоне Осиповичский артиллеристы Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь действуя в составе сводных дивизионов нанесли огневые удары по району, занятому условным незаконным вооруженным формированием.

В ходе розыгрыша тактического эпизода расчеты реактивных систем залпового огня совершили марш в назначенные районы, в кротчайшие сроки заняли неподготовленные огневые позиции и выполнили залп по району сосредоточения незаконного вооруженного формирования.

Также артиллеристы отработали задачи по смене огневых позиций.

Разведка целей, визуальное наблюдение и управление огнем РСЗО осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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