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12.02.2022 (05:15)

Артиллеристы Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь нанесли огневые удары по району, занятому условным незаконным вооруженным формированием

Фото Видео

В рамках учения «Союзная решимость – 2022» на полигоне Осиповичский артиллеристы Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь действуя в составе сводных дивизионов нанесли огневые удары по району, занятому условным незаконным вооруженным формированием.

В ходе розыгрыша тактического эпизода расчеты реактивных систем залпового огня совершили марш в назначенные районы, в кротчайшие сроки заняли неподготовленные огневые позиции и выполнили залп по району сосредоточения незаконного вооруженного формирования.

Также артиллеристы отработали задачи по смене огневых позиций. 

Разведка целей, визуальное наблюдение и управление огнем РСЗО осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения
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