11.02.2022 (22:30)

В восьмой день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр Армейские спортсмены поборются за 4 комплекта наград в 4 видах спорта

12 февраля, в восьмой день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в китайском Пекине, спортсмены сборной ОКР примут участие в розыгрыше 6 комплектов наград в 6 видах спорта. Армейские спортсмены поборются за 4 из них в 4 видах спорта.

В субботу на лыжном стадионе награды будут разыграны в женской эстафете 4х5 км. Старт запланирован на 10:30 по московскому времени. Участие в ней в составе четверки команды ОКР примет старший лейтенант Юлия Ступак.

В 11:50 начнутся финальные соревнования среди конькобежцев на дистанции 500 метров. За награды в этой дисциплине поборются три представителя ЦСКА - Артём Арефьев, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков.

В 12:00 будет дан старт спринтерской гонки среди биатлонистов. 10 км дистанцию преодолеют старший лейтенант Максим Цветков, лейтенант Александр Логинов, прапорщик Эдуард Латыпов и младший сержант Даниил Серохвостов.

Также в этот день станут известны победители и призеры в соревнованиях женщин в скелетоне. Спортсменки проведут две заключительные попытки. На старт выйдет прапорщик Елена Никитина.

3 заезд состоится в 15:20 по московскому времени, а заключительная, 4 попытка, пройдёт в 16:55 мск.

Также в этот день представители сборной ОКР примут участие в розыгрыше еще 2 комплектов медалей в сноуборде и прыжках на лыжах с трамплина.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице