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11.02.2022 (22:15)

Армейский фристайлист выступит в индивидуальных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине

Заслуженный мастер спорта по фристайлу, трёхкратный чемпион мира армеец Максим Буров выступит в индивидуальных соревнованиях в акробатике на Олимпиаде в Пекине. В 2020–2021 годах фристайлист служил в спортивной роте ЦСКА (г. Севастополь) и оставил о себе добрую память, завоевав целый ряд наград.

Предолимпийский сезон армейский спортсмен провел результативно, одержав пять побед в Кубке мира и завоевав две награды высшего достоинства на чемпионате мира. Помимо личных состязаний, Максим Буров выиграл командный турнир. Еще одним достижением стала вторая по счету победа в общем зачете лыжной акробатики.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Зимние Олимпийские игры 2022
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