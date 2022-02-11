11.02.2022 (22:15)
Армейский фристайлист выступит в индивидуальных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине
Заслуженный мастер спорта по фристайлу, трёхкратный чемпион мира армеец Максим Буров выступит в индивидуальных соревнованиях в акробатике на Олимпиаде в Пекине. В 2020–2021 годах фристайлист служил в спортивной роте ЦСКА (г. Севастополь) и оставил о себе добрую память, завоевав целый ряд наград.
Предолимпийский сезон армейский спортсмен провел результативно, одержав пять побед в Кубке мира и завоевав две награды высшего достоинства на чемпионате мира. Помимо личных состязаний, Максим Буров выиграл командный турнир. Еще одним достижением стала вторая по счету победа в общем зачете лыжной акробатики.
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