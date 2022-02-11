11.02.2022 (21:45)

В Омском филиале Военной академии МТО прошло празднование Дня российской науки

В Омском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева проведено мероприятие, посвященное Дню российской науки. Это профессиональный праздник всех, кто причастен к созданию интеллектуального потенциала нашей страны, праздник знаний и открытий. Российская наука всегда была одной из важнейших опор государства, двигателем прогресса и предметом гордости.

В честь празднования Дня российской науки в военно-научных обществах кафедр филиала были проведены научно-практические конференции, цель которых — ознакомление курсантов с историей становления российской науки, привитие интереса и популяризация достижений отечественной науки.

Стоит отметить, что и Омский филиал Военной академии МТО вносит не малый вклад в науку. Ежегодно научно-педагогические работники совместно с курсантами принимают участие в конкурсах, занимая призовые места и награждаются премиями и грамотами, выступают с докладами на различных научных конференциях, выставках, форумах, демонстрируя разработанные технические решения.

За отличия в выполнении служебных и трудовых обязанностей, усердие, старание и разумную инициативу, проявленные в ходе подготовки и при проведении мероприятий научной (научно-исследовательской) деятельности, а также большой личный вклад в дело обучения и воспитания высококвалифицированных офицерских кадров приказом начальника филиала поощрены профессорско-преподавательский состав и научные работники филиала, а также отправлены поздравительные адреса руководителям образовательных и научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации и организациям других федеральных органов исполнительной власти.

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