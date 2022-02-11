11.02.2022 (21:15)

Курсанты Военного института физической культуры провели флэшмоб в поддержку сборной команды России на Олимпийских зимних играх в Пекине

Сегодня на территории Военного института физической культуры (ВИФК) Министерства обороны Российской Федерации состоялся флешмоб в поддержку сборной команды России на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине.

В ходе проведения флешмоба более 150 курсантов на строевом плацу и стадионе института под гимн Центрального спортивного клуба Армии одновременно подняли флаги в цветах российского триколора, а также, с символикой ВИФК, выполняя несколько перестроений с флагами и образуя аббревиатуру «ВИФК».

Кроме того, на стадионе института группа из 30 обучающихся, пройдя по периметру с флагами на лыжах, создала фигуру из пяти олимпийских колец, в это же время по центру футбольного поля несколько курсантов развернули баннер «Военный институт физической культуры».

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