Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.02.2022 (21:15)

Курсанты Военного института физической культуры провели флэшмоб в поддержку сборной команды России на Олимпийских зимних играх в Пекине

Сегодня на территории Военного института физической культуры (ВИФК) Министерства обороны Российской Федерации состоялся флешмоб в поддержку сборной команды России на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине.

В ходе проведения флешмоба более 150 курсантов на строевом плацу и стадионе института под гимн Центрального спортивного клуба Армии одновременно подняли флаги в цветах российского триколора, а также, с символикой ВИФК, выполняя несколько перестроений с флагами и образуя аббревиатуру «ВИФК».

Кроме того, на стадионе института группа из 30 обучающихся, пройдя по периметру с флагами на лыжах, создала фигуру из пяти олимпийских колец, в это же время по центру футбольного поля несколько курсантов развернули баннер «Военный институт физической культуры».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военный институт , Военное образование , Зимние Олимпийские игры 2022
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false