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11.02.2022 (20:30)

В Тейковском ракетном соединении РВСН стартовал конкурс на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом

В Тейковском ракетном соединении РВСН в рамках подготовки ко всеармейскому этапу конкурса АрМИ-2022 «Соколиная охота» стартовали состязания на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БЛА).

В отборочном этапе соревнований примают участие расчеты подразделений охраны и разведки ракетного соединения, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные комплексами с БЛА типа «Элерон-3».

В ходе конкурса расчеты управления БЛА демонстрируют свои навыки в ведении воздушной разведки местности с целью обнаружения диверсионно-разведывательных групп.

Победители соревнований примут участие в следующем этапе конкурса — на лучший расчет управления комплексом с БЛА в масштабе Владимирского ракетного объединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Конкурсы , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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