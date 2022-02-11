11.02.2022 (20:15)

Российские мотострелки завершили ночной этап ротных тактических учений в Таджикистане

Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-ой российской военной базы завершили ночной этап ротных тактических учений на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

В рамках учения военнослужащие выполняли отражение диверсионной атаки условного противника на полевой лагерь, совершенствовали навыки ведения наступления в ночное время суток, поражая мишени на максимальных дальностях, имитирующих технику и живую силу противника. Для обороны своих позиций военнослужащие установили минные поля, расположенные на танкоопасном направлении. В контрнаступлении поддержку пехоты обеспечивали бронетранспортеры БТР-82А и 120-мм минометы «Сани».

По итогам учения командирам всех степеней была дана положительная оценка в организации взаимодействия и управлении огнем подчиненных подразделений.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице