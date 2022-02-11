Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.02.2022 (20:15)

Российские мотострелки завершили ночной этап ротных тактических учений в Таджикистане

Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-ой российской военной базы завершили ночной этап ротных тактических учений на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

В рамках учения военнослужащие выполняли отражение диверсионной атаки условного противника на полевой лагерь, совершенствовали навыки ведения наступления в ночное время суток, поражая мишени на максимальных дальностях, имитирующих технику и живую силу противника. Для обороны своих позиций военнослужащие установили минные поля, расположенные на танкоопасном направлении. В контрнаступлении поддержку пехоты обеспечивали бронетранспортеры БТР-82А и 120-мм минометы «Сани».

По итогам учения командирам всех степеней была дана положительная оценка в организации взаимодействия и управлении огнем подчиненных подразделений.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Горные мотострелки ЦВО уничтожили лагерь условного противника в предгорьях Западного Саяна
В ходе учения в Республике Беларусь военнослужащие медицинского отряда ВВО отработали эвакуацию раненых
Летчики Миг-31БМ ЦВО в ходе учения перехватили около 30 сверхзвуковых самолетов-разведчиков условного противника
В ходе учения подразделения РХБ защиты России и Белоруссии прикрыли войска и командные пункты

Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Учения , Военная база , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false