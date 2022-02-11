11.02.2022 (19:45)

Военные автоинспекторы ЦВО во время обильных снегопадов в Приволжье оказали помощь более 200 водителям

Военные автоинспекторы Центрального военного округа в ходе несения патрулирования за время обильных снегопадов в регионах Приволжского федерального округа оказали помощь более 200 военным и гражданским водителям на дорогах.

Экипажи ВАИ вытаскивали попавшие в снежный плен автомобили и буксировали неисправные машины в ближайшие населенные пункты.

В Самарской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях, Республиках Татарстан, Башкортостан и Удмуртии военнослужащие были переведены на усиленный режим работы, на маршрутах осуществляли патрулирование более 200 инспекторов ВАИ и свыше 70 единиц техники.

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