11.02.2022 (19:30)

Спасатели ЦВО завершили подготовку к обеспечению запусков и посадок космических кораблей «Союз МС»

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку к обеспечению запусков и посадок космических кораблей «Союз МС», которые состоятся в марте и сентябре 2022 года. Спасатели выполнили около 1000 прыжков с парашютом в ходе сбора в Красноярском крае в условиях сибирской тайги.

Порядка 1000 прыжков с применением парашютных систем «Арбалет-1» и «Арбалет-2» военные спасатели выполнили на неподготовленные лесистые площадки в условиях низкой температуры воздуха, в точке приземления она опускалась ниже минус 25 градусов.

В ходе сбора в сибирской тайге специалисты ПС и ПДС совершили более 100 десантирований с вертолета при ограниченной видимости с предельно малых и малых высот — от 200 до 400 метров. Для обеспечения подготовки авиационных спасателей экипажи армейской авиации совершили 89 вылетов.

Кроме этого, парашютно-десантную подготовку прошел летный состав. Около 50 летчиков, в том числе молодые лейтенанты – выпускники 2021 года, отработали вынужденное покидание воздушного судна, десантирование с помощью парашюта Д-1-5У и продлили допуски к выполнению полетов.

В ходе учебно-методического сбора авиационные спасатели и летный состава отработали программы поисково-спасательного обеспечения полетов авиации, а также запусков и посадок космических кораблей «Союз МС». В мероприятии было задействовано около 150 военнослужащих из числа авиационных спасателей, фельдшеров, летного состава и экипажей военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ.

В 2022 году спасатели ЦВО примут участие в поисково-спасательном обеспечении запусков космических кораблей «Союз МС-21» и «Союз МС-22», а также посадок спускаемых аппаратов космических кораблей «Союз МС-19» и «Союз МС-21».

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