11.02.2022 (19:15)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел в Москве переговоры со своим британским коллегой Беном Уоллисом

Министр обороны Российской федерации генерал армии Сергей Шойгу провел в Москве переговоры со своим британским коллегой Беном Уоллисом.

В ходе встречи глава российского военного ведомства заявил, что обстановка на европейском континенте становится всё напряжённее, и не Россия виновата в этом.

«Приветствую вас в Москве, в Министерстве обороны. Военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряжённости. Но, тем не менее, видим, что она растёт», — сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны России выразил надежду, что в ходе встречи удастся обсудить «актуальные вопросы снижения этой напряжённости, равно как и наши предложения Соединённым Штатам Америки и НАТО по обеспечению безопасности в Европе, которые мы отправили в декабре, получили ответ в январе. Сейчас это всё рассмотрено. Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует».

Глава российского военного ведомства отметил, что перед встречей внимательно прочитал выступления министра обороны Великобритании и его коллег.

«К сожалению, мы по-прежнему, видим в каждом выступлении, через строчку, угрозы санкциями. Не хотелось бы, чтобы наш сегодняшний разговор был продолжением такого рода интервью», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе переговоров с британским коллегой Министр обороны России предложил западным странам внести вклад в снижение напряжённости в Европе и прекратить поставки оружия на Украину.

«Со своей стороны хотели бы предложить также внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекращение напичкивания оружием Украины. Со всех сторон оно идёт, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно для чего. Хотелось бы также понимать для чего Британия, королевство, направляет свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться?», — добавил глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу также выразил озабоченность возможным использованием террористами оружия, оставленного войсками западной коалиции в Афганистане.

«Хотелось бы также напомнить о печальном опыте накачивания оружием отдельных государств. Напомню, что в Афганистане не так давно было оставлено оружия почти на 80 миллиардов (долларов США). Если говорить о «Джавелинах», противотанковых установках, то их было оставлено больше ста в Афганистане. Если говорить о ПЗРК для борьбы с авиационными средствами, то их было оставлено больше 150», — сообщил Министр обороны России.

По словам главы российского военного ведомства, «всё это, безусловно, представляет сегодня угрозу, учитывая то, что только за последнее время количество бойцов ИГИЛ в Афганистане увеличилось вдвое. И нам трудно понять, куда и в какие руки попадёт это оружие. Нам бы не хотелось, чтобы эта тема уходила на второй план. Как и тема беженцев из Афганистана. Как и тема наркотрафика из Афганистана».

По словам Сергея Шойгу, «сегодня мы наблюдаем всё больше и больше концентрации внимания, запредельной концентрации внимания на вопросах, которые, на наш взгляд, могли бы решаться совершенно спокойно в диалоге между всеми странами, без угроз введения тех или иных санкций. Уже, по-моему, ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции. И «катастрофические», и «потрясающие», и «уничтожающие». Много разных слов», — констатировал Министр обороны Российской Федерации.

Сергей Шойгу также напомнил Бену Уоллису, что сегодняшняя встреча глав военных ведомств России и Великобритании — первая за последние годы.

«К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечёт нулевой меридиан и уйдёт в минус, чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы. Без какого-либо нагнетания и поднятия ещё выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО. И особенно — с Великобританией с учётом исторического опыта нашего сотрудничества, и боевого сотрудничества», — сказал Министр обороны России.

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В свою очередь глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес выразил готовность обсудить с Министром обороны РФ актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряженности.

«Мы, как министры обороны, должны быть решительно настроены, чтобы бороться с отсутствием безопасности в нашем мире. Я надеюсь, что сегодняшнее Ваше выступление начинает отношения, которые были практически нулевыми», — сказал он после вступительного слова Сергея Шойгу. — Мы можем решить несколько вопросов, которые Вы подняли в своем выступлении».

Британский министр заявил, что в ходе встречи в Москве готов рассмотреть вопросы, которые в декабре прошлого года подняла российская сторона в проектах документов.

«Мы можем попытаться пойти вперед, решить наши вопросы при помощи дипломатии и другими мерами, а также с помощью общих мер укрепления доверия», — добавил Бен Уоллис.

Он поблагодарил за готовность встретиться в такое нестабильное время, «которое не приносит выгоды нашим народам и не устраняет такие угрозы и вызовы, как терроризм».

Министр обороны Великобритании выразил надежду обсудить в ходе встречи вопросы Украины, Афганистана, а также борьбы с терроризмом и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.

«Надеюсь, что мы сможем повлиять на климат, на экономику и на миграцию, которые могли бы снизить общую напряженность», — сообщил Бен Уоллис.

Британский министр также сказал, что возложил в Москве венок от британского правительства к Могиле Неизвестного Солдата, подчеркнув, что помнит о тех жертвах, которые понес российский народ в ходе Второй мировой войны и других предыдущих войнах.

«Я возложил венок как бывший солдат. Я сам видел, как много солдат погибали рядом со мной, и я не хотел бы, чтобы какие-либо другие солдаты погибали бы в будущем, как в Европе, так и в других регионах мира», — добавил Бен Уоллес.

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