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11.02.2022 (18:45)

Первые воспитанники Мурманского нахимовского военно-морского училища вакцинировались от коронавирусной инфекции

Первые воспитанники Мурманского нахимовского военно-морского училища прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Юноши получили прививку препаратом «Спутник-М» в детской городской поликлинике.

Прививки были сделаны 54 нахимовцам в возрасте от 12 до 17 лет с письменного согласия их родителей.

Несколько совершеннолетних нахимовцев — учащихся выпускного курса — прошли иммунизацию уже самостоятельно.

Вакцинация воспитанников общеобразовательных учебных учреждений Минобороны России проходит по всей стране. В целях защиты их здоровья организовано превентивное тестирование на COVID-19 как учащихся, так и преподавательского состава. При малейших недомоганиях все подростки незамедлительно проходят медицинское обследование.

С августа 2020 года в Вооруженных Силах Российской Федерации проводится масштабная прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции военнослужащих и гражданского персонала. На сегодня полный курс вакцинации прошли более 1,5 млн человек. Осложнений и серьезных побочных реакций не зарегистрировано.

В результате проведения массовой иммунизации военнослужащих в ВС РФ сформирован коллективный иммунитет к COVID-19, что многократно снижает уровень заболеваемости.

Вакцинация остается основным способом борьбы с распространением инфекции в организованных коллективах. Проведение профилактических прививок позволяет не допустить инфицирования личного состава, а также предотвратить развитие тяжелых осложнений в случае заболевания.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Нахимовское училище , Медицина , COVID-19
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