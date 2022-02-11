11.02.2022 (18:30)

В ходе учения в Новосибирской области подразделение антитеррора ЦВО отбило нападение условного противника на КПП

В Новосибирской области военнослужащие подразделения антитеррора соединения связи общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) отразили нападение условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП).

По замыслу мероприятия вооруженная группа условного противника атаковала КПП воинской части с целью захвата штаба. Военнослужащие подразделения антитеррора оперативно прибыли к обороняющемуся наряду по КПП, заняли огневые позиции и, открыв огонь на поражение, отразили атаку. Группа условного противника, предпринявшая попытку к отступлению, была заблокирована в одном из технических зданий. Военнослужащие подразделения антитеррора под прикрытием бронетехники взяли здание штурмом и ликвидировали условных террористов.

Для максимального приближения обстановки к боевой в ходе учения были использованы средства имитации, холостые боеприпасы и дымовые шашки. Всего в мероприятии было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

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