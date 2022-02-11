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11.02.2022 (18:15)

В Сибири состоялось комплексное учение подразделений армейской авиации и ПВО ЦВО

В Новосибирской области состоялось комплексное учение подразделений армейской авиации и ПВО Центрального военного округа (ЦВО). В мероприятии боевой подготовки были задействованы экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».

Летчики оттачивали мастерство полетов на предельно малых и максимальных высотах – от 100 до 3000 м, а также совершали различные по сложности маневры с целью ухода от средств ПВО. Зенитчики отрабатывали поиск, идентификацию и захват целей, в том числе летящих на предельно малых высотах.

Всего в учении принимали участие около 500 военнослужащих из состава подразделений ПВО и наземного обеспечения полетов. Было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Авиация , Армейская авиация
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