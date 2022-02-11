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11.02.2022 (17:45)

Горные мотострелки ЦВО уничтожили лагерь условного противника в предгорьях Западного Саяна

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, уничтожили лагерь условного противника на учении в предгорьях Западного Саяна.

По замыслу мероприятия разведывательными подразделениями в ходе рекогносцировки горных маршрутов с примененеием оптико-электронных средств разведки был обнаружен тренировочный лагерь условного противника в труднодоступной горной местности. Полученные сведения о его месторасположении, численности и количестве вооружения были переданы на командный пункт. Командованием принято решение уничтожить «противника».

Личный состав подразделений совершил марш в назначенный район. Основной удар по условному противнику нанесли расчёты 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Нона-СВК». Уничтожение отступающих групп осуществили разведывательные подразделения на бронеавтомобилях «Тигр» из штатного оружия и крупнокалиберных пулеметов «Корд».

К учению привлекалось около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Мотострелковые войска
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