11.02.2022 (17:30)

В регионах Поволжья и Урала на боевое дежурство заступили новейшие радиолокаторы «Небо-Т»

Расчёты новейших радиолокационных комплексов «Небо-Т» дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства над регионами Поволжья и Урала.

Специально для проверки радиолокаторов с аэродромов в Челябинской и Свердловской областей в небо были подняты многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нового поколения, которые имитировали возможного противника. Действия военнослужащих позволили оперативно распознать цели, измерить их координаты и обеспечить сопровождение. Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами.

Радиолокационные станции «Небо-Т» являются глубокой модернизацией комплекса «Небо-У». Они впервые поступили в войска Центрального военного округа в январе 2022 года. Станции по своим тактико-техническим характеристикам существенно превосходят аналоги. Они способны быстрее находить и с высокой точностью сопровождать аэродинамические и баллистические цели в радиусе до 600 км. Заступление на боевое дежурство «Небо-Т» повысит боевые возможности подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа в регионах Поволжья и Урала.

Дивизия противовоздушной обороны входит в состав Центрального военного округа, подразделения дислоцированны в около 10 регионах Поволжья, Урала и Сибири. Известна тем, что её военнослужащие 12 апреля 1961 года встретили Юрия Гагарина после завершения космического полёта и успешного приземления, а также уничтожили в уральском небе высотный самолёт-разведчик США Lockheed U-2 капитана ЦРУ Фрэнсиса Пауэрса. На вооружении у дивизии стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечный комплексы «Панцирь-С», радиолокатары «Небо-Т», «Небо-М», «Небо-У», «Каста-22», «Терек», «Десна», «Оборона» и другие.

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