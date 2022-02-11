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11.02.2022 (17:15)

В ходе учения в Республике Беларусь военнослужащие медицинского отряда ВВО отработали эвакуацию раненых

В Республике Беларусь на полигоне Осиповичи в ходе совместного учения «Союзная решимость-2022» военнослужащие медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа (ВВО) отработали эвакуацию раненых в условиях боя, оказание им первой медицинской помощи, транспортировку их воздушным транспортом.

В пункте сбора условных раненых личный состав МОСН оперативно развернул полевой госпиталь с лабораторными и хирургическими комплексами.

На учении были задействованы новейшие медицинские бронеавтомобили «Линза» и современные автоперевязочные АП-3.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения
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