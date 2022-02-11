11.02.2022 (17:00)

На полигонах Балтийского флота проводится первый этап конкурса «Военное ралли»

На полигонах Балтийского флота (БФ) в ходе первого этапа конкурса «Военное ралли» военнослужащие выполняют нормативы по экстремальному вождению. Водители на автомобилях КамАЗ, «Урал», УАЗ, стоящих на вооружении в воинских частях и соединениях флота, преодолевают различные препятствия и заграждения, буксируют полуприцепы по ограниченным проездам.

Перед заездами с участниками конкурса были проведены занятия по изучению технических характеристик техники и требований безопасности при ее эксплуатации. Всего в первом отборочном этапе принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано порядка 40 единиц техники.

В конкурсе «Военное ралли» задействована только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение — это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать возможности отечественной техники и мастерство водителей.

Этот вид состязаний включен в программу Армейских международных игр.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице