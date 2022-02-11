11.02.2022 (16:30)

Летчики Миг-31БМ ЦВО в ходе учения перехватили около 30 сверхзвуковых самолетов-разведчиков условного противника

Летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения, завершившегося в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях, перехватили около 30 сверхзвуковых самолетов-разведчиков условного противника.

Экипажи двух звеньев МиГ-31БМ в составе боевых пар отработали групповое патрулирование воздушного пространства. Четыре группы истребителей-перехватчиков организовали поиск разведывательной авиации «противника» во всем диапазоне высот, действуя в едином радиолокационном поле.

Летчики МиГ-31БМ прикрыли важные военные, промышленные и административные объекты трех регионов России, предотвратив прорыв в охраняемое воздушное пространство самолетов-разведчиков условного противника, действующих на скоростях более 1300 км/ч и высотах от 100 до 12000 метров.

Кроме того, экипажи МиГ-31БМ организовали обмен радиолокационной информацией с наземными средствами противовоздушной обороны для принятия решения об условном уничтожении «нарушителей», роль которых выполняли самолеты-разведчики Су-24МР.

В летно-тактическом учении двух типов самолетов были задействованы экипажи авиационных полков ЦВО в Пермском крае и Челябинской области, 13 истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и самолетов-разведчиков Су-24МР, а также более 500 военнослужащих из числа боевых расчетов радиолокационных станций «Небо-М», зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», летного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.

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