11.02.2022 (16:15)

Военные коммунальщики ЦВО приведены в режим повышенной готовности из-за обильных снегопадов

Военные коммунальщики Центрального военного округа приведены в режим повышенной готовности из-за обильных снегопадов на Урале, в Сибири и Поволжье. Об этом журналистам сообщили в филиале ФБГУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО

На территории военных городков, расположенных на Урале организованы работы по предупреждению падения с крыш домов снега и наледи. Сформировано 60 бригад и 70 единиц специальной техники. В состав бригад входят специалисты-высотники с альпинистским снаряжением для расчистки кровлей зданий от наледи.

«В целях предотвращения аварийных ситуаций организовано круглосуточное дежурство 18 диспетчерских пунктов. Телефоны диспетчерских указаны на информационных стендах возле каждого подъезда», - отметили в филиале ФБГУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО.

Сотрудники ЦЖКУ по мере выпадения снежных осадков будут выполнять систематические осмотры зданий и сооружений с целью недопущения неконтролируемого самопроизвольного снега и наледи. При проведении предупредительных мероприятий особое внимание будет уделено зданиям, сопряженным с тротуарами и пешеходными дорожками.

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