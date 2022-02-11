11.02.2022 (16:15)
Военные коммунальщики ЦВО приведены в режим повышенной готовности из-за обильных снегопадов
Военные коммунальщики Центрального военного округа приведены в режим повышенной готовности из-за обильных снегопадов на Урале, в Сибири и Поволжье. Об этом журналистам сообщили в филиале ФБГУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО
На территории военных городков, расположенных на Урале организованы работы по предупреждению падения с крыш домов снега и наледи. Сформировано 60 бригад и 70 единиц специальной техники. В состав бригад входят специалисты-высотники с альпинистским снаряжением для расчистки кровлей зданий от наледи.
«В целях предотвращения аварийных ситуаций организовано круглосуточное дежурство 18 диспетчерских пунктов. Телефоны диспетчерских указаны на информационных стендах возле каждого подъезда», - отметили в филиале ФБГУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО.
Сотрудники ЦЖКУ по мере выпадения снежных осадков будут выполнять систематические осмотры зданий и сооружений с целью недопущения неконтролируемого самопроизвольного снега и наледи. При проведении предупредительных мероприятий особое внимание будет уделено зданиям, сопряженным с тротуарами и пешеходными дорожками.