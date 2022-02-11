11.02.2022 (16:00)

В Санкт-Петербурге военные психологи ознакомились с историей военной медицины

Специалисты регионального центра психологической работы (Западного военного округа) ознакомились с уникальными выставочными экспонатами Военно-медицинского музея Минобороны России, расположенного в Санкт-Петербурге.

Уже на протяжении не одного столетия медицинская и психологическая науки тесно сплетены как в теоретических изысканиях, так и в прикладном применении. Поэтому внимание психологов привлекают и исторические этапы развития медицинской науки с древнейших времен и до наших дней, и материалы, посвященные деятельности военных медицинских специалистов, принимавших участие в локальных вооруженных конфликтах и миротворческих операциях последних десятилетий.

Особый интерес для психологов представляют открытия в области медицины и физиологии второй половины XIX – начала ХХ веков. Именно труды Ивана Сеченова, Ивана Павлова, Владимира Бехтерева, работавших в стенах Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (в те времена — Военно-хирургической академии), определили путь развития отечественной психологии и ее вклада в военное дело.

Кроме того, специалисты-психологи ознакомились с новой «блокадной» экспозицией, посвященной подвигу медиков осажденного Ленинграда, боровшихся с последствиями голода, предотвращавших эпидемии, возвращавших в строй бойцов и командиров в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Справочно:

Военно-медицинский музей Минобороны России — один из крупнейших медицинских музеев мира. Архив музея включает в себя более 300 персональных фондов видных деятелей медицины, отечественной психологии и естествознания, обширную фототеку и художественные произведения, в том числе «Анатомический атлас» Говерта Бидлоо, по которому учились первые русские врачи XVIII века.

На новом этапе развития Вооруженных Сил Российской Федерации взаимодействие специалистов психологической и медицинской служб твердо закрепилось на высоком уровне. Благодаря совместным усилиям вот уже несколько десятилетий подряд войсковые психологи совместно с военными медиками обеспечивают эффективное оказание всесторонней помощи военнослужащим как в пунктах постоянной дислокации, так и при выполнении специальных задач.

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