11.02.2022 (15:45)

У стен Главного храма ВС РФ состоялось чествование участников лыжного перехода, посвященного Вяземской воздушно-десантной операции

В Подмосковье в Главном храме ВС РФ состоялось чествование военнослужащих-участников лыжного перехода, проведенного в честь 80-летия Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего ВДВ по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин, заместитель председателя Президиума Совета ветеранов ВДВ генерал-лейтенант Сергей Михайлович Кудинов, ветеран ВДВ Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Николай Игнатов, а также известные спортсмены и общественные деятели, военнослужащие ВДВ, представители ветеранских и общественных организаций.

Военнослужащим были вручены ведомственные награды, почетные грамоты от командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всем участникам лыжного перехода была объявлена благодарность.

Старт лыжному переходу был дан 27 января 2022 года в память о подвиге воинов-десантников 4-го воздушно-десантного корпуса.

Всего военнослужащие прошли на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям более 850 км, посетив 16 городов, населенных пунктов и памятных мест. Среди них четыре города воинской славы.

Справочно:

В течение января-февраля 1942 года в тыл немецких войск в районе западнее города Юхнов было сброшено с парашютами 7 373 человека из состава 9-й и 214-й воздушно-десантных бригад. Авиационная группа, созданная для проведения операции, имела в своем составе 352 транспортных самолета. Всего в ходе Вяземской воздушно-десантной операции была осуществлена выброска свыше 10 тыс. десантников. В течение более пяти месяцев десантники прошли в тылу противника более 600 км, освободили порядка 200 населенных пунктов, уничтожили около 15 тыс. солдат и офицеров противника, вывели из строя много боевой техники.

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