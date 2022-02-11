11.02.2022 (15:30)

В ходе учения подразделения РХБ защиты России и Белоруссии прикрыли войска и командные пункты

На полигоне в Брестской области в ходе совместного учения «Союзная решимость-2022» подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) и вооруженных сил Республики Беларусь приняли участие в розыгрыше эпизода развертывания войск в боевые порядки.

Подразделения аэрозольного противодействия снизили заметность пунктов управления и основных элементов боевых порядков войск. Для этого специалисты РХБ защиты, применив дымовые машины ТДА-3, установили аэрозольные завесы, которые значительно повлияли на эффективность средств разведки и наведения высокоточного оружия условного противника.

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