Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.02.2022 (15:30)

В ходе учения подразделения РХБ защиты России и Белоруссии прикрыли войска и командные пункты

На полигоне в Брестской области в ходе совместного учения «Союзная решимость-2022» подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) и вооруженных сил Республики Беларусь приняли участие в розыгрыше эпизода развертывания войск в боевые порядки.

Подразделения аэрозольного противодействия снизили заметность пунктов управления и основных элементов боевых порядков войск. Для этого специалисты РХБ защиты, применив дымовые машины ТДА-3, установили аэрозольные завесы, которые значительно повлияли на эффективность средств разведки и наведения высокоточного оружия условного противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Инженеры ЦВО на учении в Башкирии отработали разминирование и штурм здания
В Сибири расчеты ЗРК «Бук-М3» сбили крылатые ракеты условного противника
В Новосибирской области спецназ ЦВО уничтожил транспортный узел условного противника
Мотострелки ВВО и белорусские десантники уничтожили террористов в ходе учения «Союзная решимость – 2022»

Метки:
Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false