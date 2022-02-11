11.02.2022 (15:15)

Инженеры ЦВО на учении в Башкирии отработали разминирование и штурм здания

Военнослужащие инженерной бригады Центрального военного округа в ходе учения в Республике Башкортостан отработали разминирование и штурм здания.

Практические действия проходили в учебно-тренировочном комплексе инженерной бригады. Саперы учились находить взрывоопасные предметы в помещениях и на автомобильных дорогах. Военнослужащие на практике изучали самодельные взрывчатки и способы их уничтожения. Также отрабатывался штурм здания.

Для уничтожения условного противника в заброшенном доме были привлечены инженерно-штурмовые подразделения. Под прикрытием бронетранспортеров БТР-82А военнослужащие выдвигались к дому, подавляли огневые точки и выводили из строя установленные минные растяжки.

Проникнув в здание под прикрытием, военнослужащие уничтожили все огневые позиции.

В учении приняли участие свыше 100 военнослужащих.

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