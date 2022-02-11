11.02.2022 (15:00)
В Сибири расчеты ЗРК «Бук-М3» сбили крылатые ракеты условного противника
Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» дислоцированного в Сибири общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) отразили удар условного противника с воздуха.
По замыслу учения дежурные силы на максимальной дальности обнаружили крылатые ракеты условного противника. Военнослужащие зенитного ракетного соединения совершили марш в назначенный район, где развернули ЗРК «Бук-М3», произвели захват целей, взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками. Боевые расчеты обеспечили безопасность воздушного пространства в условиях радиоэлектронных помех.
Кроме того, в ходе учения военнослужащие отработали действия по воздушной разведке и классификации воздушных целей.
Новости по теме:
Мотострелки ВВО и белорусские десантники уничтожили террористов в ходе учения «Союзная решимость – 2022»
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО отработали ведение маневренной обороны в ходе тактического учения под Нижним Новгородом
Гранатометчики общевойсковой армии ЗВО предотвратили прорыв бронетехники условного противника в Московской области
Метки: