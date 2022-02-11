11.02.2022 (15:00)

В Сибири расчеты ЗРК «Бук-М3» сбили крылатые ракеты условного противника

Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» дислоцированного в Сибири общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) отразили удар условного противника с воздуха.

По замыслу учения дежурные силы на максимальной дальности обнаружили крылатые ракеты условного противника. Военнослужащие зенитного ракетного соединения совершили марш в назначенный район, где развернули ЗРК «Бук-М3», произвели захват целей, взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками. Боевые расчеты обеспечили безопасность воздушного пространства в условиях радиоэлектронных помех.

Кроме того, в ходе учения военнослужащие отработали действия по воздушной разведке и классификации воздушных целей.

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