11.02.2022 (14:45)

Разведчики учебного центра НВВКУ отработали элементы тактической стрельбы на полигоне под Новосибирском

Военнослужащие учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) в ходе тренировки отработали различные элементы тактической стрельбы на полигоне Кольцово в Новосибирской области.

Разведчики вели стрельбу по мишеням из пистолетов Макарова и Ярыгина, автоматов АК-12 и АК-74, пулеметов ПКП и снайперских винтовок на дистанциях от 10 до 300 метров. Сложность выполнения упражнений заключалась в меняющейся мишенной обстановке, когда перед стрелком внезапно появлялись различные цели, очерёдность поражения которых он должен был определить самостоятельно. Также военнослужащие отработали действия по эвакуации с поля боя условно раненых.

Кроме того, в ходе тренировки снайперы совершенствовали навыки стрельбы с качающихся платформ, имитирующих движение на технике, стрельбы по малоразмерным целям на дальних и сверхдальних дистанциях, из неудобных положений, в ограниченное время и на фоне сложной тактической обстановки.

Особенность армейской тактической стрельбы заключается в том, что в одном упражнении может сочетаться применение нескольких видов стрелкового, а также холодного оружия и элементы рукопашного боя, а отработка задач происходит в различных тактических обстановках, например, город или горно-лесистая местность.

Ежегодно лучшие военнослужащие учебного центра НВВКУ принимают участие в соревнованиях по тактической стрельбе среди представителей спецподразделений силовых структур в Новосибирской области.

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