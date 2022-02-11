11.02.2022 (14:30)
В Новосибирской области спецназ ЦВО уничтожил транспортный узел условного противника
В ходе учения военнослужащие дислоцированного в Новосибирской области соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) отработали минирование и подрыв железнодорожных путей.
По замыслу мероприятия военнослужащим предстояло совершить марш с преодолением препятсвий (заборы, колючая проволка), а затем провести диверсию в тылу условного противника. Они скрытно заминировали его железнодорожный узел. Отработав все вводные, военнослужащие покинули зону диверсионных действий и подрвали объект.
Всего в учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.
Новости по теме:
Мотострелки ВВО и белорусские десантники уничтожили террористов в ходе учения «Союзная решимость – 2022»
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО отработали ведение маневренной обороны в ходе тактического учения под Нижним Новгородом
Гранатометчики общевойсковой армии ЗВО предотвратили прорыв бронетехники условного противника в Московской области
Отряд Тихоокеанского флота уничтожил корабли условного противника в ходе учения в акватории Охотского моря
Метки: