11.02.2022 (14:30)

В Новосибирской области спецназ ЦВО уничтожил транспортный узел условного противника

В ходе учения военнослужащие дислоцированного в Новосибирской области соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) отработали минирование и подрыв железнодорожных путей.

По замыслу мероприятия военнослужащим предстояло совершить марш с преодолением препятсвий (заборы, колючая проволка), а затем провести диверсию в тылу условного противника. Они скрытно заминировали его железнодорожный узел. Отработав все вводные, военнослужащие покинули зону диверсионных действий и подрвали объект.

Всего в учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

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