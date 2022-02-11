11.02.2022 (14:15)

Мотострелки ВВО и белорусские десантники уничтожили террористов в ходе учения «Союзная решимость – 2022»

В рамках совместного учения «Союзная решимость – 2022» мотострелковые подразделения Восточного военного округа (ВВО) совместно с подразделениями сил специальных операций Республики Беларусь отработали задачи по блокированию и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования на полигоне Брестский.

В ходе розыгрыша тактического эпизода российские военнослужащие совершили марш на штатной технике в заданный район, выполнили задачи по блокированию незаконного вооруженного формирования и во взаимодействии с белорусскими десантниками уничтожили его.

На занятиях также были отработаны вопросы управления и всех видов обеспечения действий мотострелков. В частности, развертывания полевого подвижного пункта управления, позволившего организовать устойчивую и непрерывную связь как во время движения, так и при блокировании группы «боевиков».

Также в ходе тренировки были организованы дозаправка боевых машин и ремонт условно вышедшей из строя БМП-2 в полевых условиях.

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