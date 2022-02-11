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11.02.2022 (14:00)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО отработали ведение маневренной обороны в ходе тактического учения под Нижним Новгородом

Военнослужащие мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа отработали введение маневренной обороны в ходе тактического учения в Нижегородской области.

Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» провели глубинную воздушную разведку. Обнаружив колонны военной техники условного противника, операторы БЛА скоординировали маневренную оборону мобильных групп на бронетранспортёрах БТР-82А, которые прошли минно-взрывные заграждения и вышли во фланги, остановив продвигающуюся колонну «противника».

Огневая поддержка стрелкам осуществлялась сосредоточенным огнем 30-мм автоматических пушек, а также гранатометными расчетами из РПГ-7В, пулеметами и автоматами Калашникова «Печенег» и АК-12.

Всего в тактическом учении принимало участие около 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 90 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ , Учения
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