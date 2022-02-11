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11.02.2022 (13:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие с саперами

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось занятие по специальной подготовке. К нему было привлечено около 20 военнослужащих.

На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ группы разминирования выполнили инженерную разведку участка дороги, обезвредили мины и фугасы, установленные условным противником. Особое внимание было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия, предназначенных для уничтожения живой силы и повреждения легкобронированной техники.

Занятие с саперами ОГРВ ПРРМ являлось плановыми и проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Разминирование , Приднестровье
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