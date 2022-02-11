11.02.2022 (13:15)

В ЗВО проведена масштабная проверка готовности сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

В Западном военном округе (ЗВО) проведена масштабная проверка готовности к действиям сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

«В границах Центрального и Северо-Западного федеральных округов в гарнизонах ЗВО приведены в повышенную готовность более 20 сводных отрядов. В ходе тренировки военнослужащие были подняты по тревоге и переброшены в условные районы сосредоточения, где прошли проверку готовности действовать в условиях меняющейся обстановки», - сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Всего в местах дислокации войск (сил) ЗВО свыше 5 тысяч военнослужащих и около 800 единиц тяжелой инженерной и другой специальной техники, кораблей и катеров Балтийского флота, а также расчеты комплексов беспилотной авиации готовы к выполнению задач во взаимодействии с подразделениями МЧС.

Основу отрядов составляют военнослужащие инженерных подразделений и служб радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) соединений и воинских частей округа. В случае стихийных бедствий или техногенных аварий они первыми придут на помощь жителям населенных пунктов и отдаленных гарнизонов.

В штабе Западного военного округа (ЗВО) ведется круглосуточная работа по мониторингу и анализу поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

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