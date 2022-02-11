11.02.2022 (13:00)

На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ состоялся второй этап конкурса среди снайперов

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялся второй этап конкурса на звание лучшей снайперской пары.

В ходе соревнований снайперским парам необходимо было поразить пять целей, представляющих из себя грудную фигуру, ростовую фигуру, атакующую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет. Снайперской паре предоставляли 14 патронов для поражения 9 мишеней, расположенных на дистанциях от 350 до 600 м и появляющихся на 20 с.

В случае равенства пораженных мишеней командам выдавали по одному дополнительному патрону до первого промаха. Второй этап конкурса среди снайперских пар провели на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ.

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