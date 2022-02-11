11.02.2022 (12:45)

Гранатометчики общевойсковой армии ЗВО предотвратили прорыв бронетехники условного противника в Московской области

Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) предотвратили прорыв бронетехники условного противника во время тактического учения в Московской области.

В ходе учения военнослужащие отработали тактику прикрытия войск на передней линии соприкосновения, которую прорвали танки и боевые машины пехоты условного противника. Подвижные и статичные мишени, имитирующие его боевые машины, были размещены на расстоянии до 350 метров и двигались со скоростью до 40 км/ч.

Основной целью учения стала подготовка гранатометчиков к быстроменяющимся условиям современного боя. Также военнослужащие отработали маскировку позиций, ориентирование в сложной тактической обстановке, корректировку огня по быстродвижущимся целям.

Всего в учении было задействовано около 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

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