11.02.2022 (12:45)
Гранатометчики общевойсковой армии ЗВО предотвратили прорыв бронетехники условного противника в Московской области
Гранатометчики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) предотвратили прорыв бронетехники условного противника во время тактического учения в Московской области.
В ходе учения военнослужащие отработали тактику прикрытия войск на передней линии соприкосновения, которую прорвали танки и боевые машины пехоты условного противника. Подвижные и статичные мишени, имитирующие его боевые машины, были размещены на расстоянии до 350 метров и двигались со скоростью до 40 км/ч.
Основной целью учения стала подготовка гранатометчиков к быстроменяющимся условиям современного боя. Также военнослужащие отработали маскировку позиций, ориентирование в сложной тактической обстановке, корректировку огня по быстродвижущимся целям.
Всего в учении было задействовано около 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.